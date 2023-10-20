ХАМАС назвал условие для начала обмена процесса пленными

Палестинское движение ХАМАС заявило Турции на переговорах, что для начала обмена процесса пленными с Израилем нужна спокойная обстановка. Об этом сообщает глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе с телеканалом TRT Haber.

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Фидан уточнил, что ряд стран обратились к Анкаре с просьбами помочь в освобождении пленных.

«ХАМАС во время встречи с нами заявило, что для реализации инициатив необходима спокойная обстановка и определенный процесс», — подчеркнул дипломат.

Министр уточнил, что страна «прикладывает усилия в этом направлении».