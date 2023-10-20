Ливан призвал Израиль прекратить огонь на 48 часов

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль прекратить огонь на 48 часов. Его слова приводит телеканал CNN.

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Глава ведомства назвал ситуацию «неконтролируемой». По его мнению, Израиль усугубляет положение, когда говорит об ответственности Ливана за эскалацию конфликта вокруг сектора Газа.

«Давайте призовем к прекращению огня и посмотрим, что произойдет», - сказал министр.

Агентство Bloomberg в пятницу сообщило, что США и Евросоюз попросили Израиль отложить начало наземной операции в секторе Газа. Отмечается, что западные страны рассчитывают договориться с палестинским движением ХАМАС об освобождении гражданских заложников.