Армия Израиля заявила о ликвидации члена ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации старшего сотрудника подразделения ХАМАС по разработке стратегического оружия Махмуда Сабиха.

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Сабих был старшим инженером и руководителем подразделения в отделе проектов и развития ХАМАС. Департамент обменивался знаниями с террористическими организациями по всему Ближнему Востоку.

Ранее сообщалось, что израильская армия ответила на обстрелы со стороны Ливана и нанесла новые удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане, включая их наблюдательные посты.

Армейская пресс-служба сообщила, что в ответ на обстрелы противотанковыми ракетами со стороны «Хезболлы» вдоль границы в течение дня израильская оборонительная армия провела серию ударов по инфраструктуре организации.