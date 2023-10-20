Пять стран запросили спецсессию Генассамблеи ООН по Палестине
Это произошло после того, как США наложили вето на бразильский проект резолюции по Ближнему Востоку.
Как уточнила на брифинге представитель председателя Генассамблеи ООН Моника Грейли, были получены два письма с призывами провести заседание.
18 октября Совбез ООН не принял бразильский проект резолюции из-за вето США. Постпред Вашингтона при организации Линда Томас-Гринфилд объяснила это решение «разочарованием тем, что в документе нет упоминания о праве Израиля на самооборону».