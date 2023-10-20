США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в Газе

Соединенные Штаты и Евросоюз требуют от Израиля отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть время для секретных переговоров с движением ХАМАС об освобождении заложников, которые ведутся при участии Катара. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговоры с радикальным движением могут окончиться неудачей, отмечают собеседники издания, попросившие об анонимности. Однако есть некоторые признаки того, что ХАМАС может согласиться отпустить хотя бы часть некоторых мирных жителей, взятых в заложники 7 октября, не требуя при этом от Израиля освобождения палестинских заключенных.