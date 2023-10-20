Премьер Палестины оценил возможные потери от операции Израиля

Если израильская армия войдет в сектор Газа с целью проведения наземной операции, то может погибнуть еще 10-15 тысяч жителей анклава. Такое мнение высказал премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, передает «РИА Новости» .

«Если израильская армия войдет в Газу с наземной операцией, тогда, мы ожидаем, что еще тысячи, может 10-15 тысяч палестинцев погибнут. Поэтому мы более чем озабочены», — приводятся в тексте его слова.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга. Позже, 9 октября, в Израиле также заявили о возможности проведения наземной операции в секторе Газа, но пока она не была начата.