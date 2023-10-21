ООН обновила данные о жертвах и разрушениях в секторе Газа и на Западном Берегу

ООН сообщила в пятницу вечером, что за предыдущие 24 часа в секторе Газа было убито 352 человека, в результате чего число погибших в палестинском анклаве достигло 4137 человек, причем 70 процентов погибших составляют дети и женщины.

По данным ООН, более 1000 человек числятся пропавшими без вести и предположительно находятся под обломками зданий, разрушенных израильскими воздушными атаками и артиллерией, сообщает Al-Jazeera. Около 1,4 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в секторе Газа, причем более 544 тысячи человек укрываются в 147 приютах, выделенных ООН, и находятся во все более тяжелых условиях.

На сегодняшний день по меньшей мере 30 процентов всего жилья в секторе Газа было либо разрушено, либо повреждено в результате израильских атак. За последние 24 часа на оккупированном Западном Берегу израильские силы убили еще троих палестинских детей во время столкновений, отмечает ООН, в результате чего общее число палестинцев, убитых там израильскими силами или поселенцами, с 7 октября достигло 82, включая 25 детей.

Из-за растущего насилия со стороны израильских поселенцев и официальных ограничений по меньшей мере 74 палестинских семьи, включающие 545 человек, из которых более половины - дети, с 7 октября были перемещены из 13 скотоводческих/бедуинских общин на оккупированном Западном Берегу.