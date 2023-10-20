$95.91-1.40101.43-1.20

В ХАМАС заявили об освобождении двух гражданок США

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям, заявил представитель организации Абу Обейда.

В ХАМАС заявили об освобождении двух гражданок США
© globallookpress.com

«Бригады аль-Кассам» освободили двух граждан США (мать и её дочь) по гуманитарным соображениям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из целей освобождения было также доказать ложность утверждений администрации президента США Джо Байдена.

Ранее Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся порядка 200—250 пленных.