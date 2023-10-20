В ХАМАС заявили об освобождении двух гражданок США
Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям, заявил представитель организации Абу Обейда.
«Бригады аль-Кассам» освободили двух граждан США (мать и её дочь) по гуманитарным соображениям», — говорится в сообщении.
Отмечается, что одной из целей освобождения было также доказать ложность утверждений администрации президента США Джо Байдена.
Ранее Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся порядка 200—250 пленных.