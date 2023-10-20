Кличко: контролируемые Россией регионы уже не принадлежат Украине

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что регионы, которые находятся под контролем России, уже не принадлежат Украине.

Об этом Кличко заявил в эфире украинского телевидения, высказываясь на тему выборов. Отрывок видео с его заявлением опубликовала «СТРАНА.ua», назвавшая слова Кличко «очередным ляпом».

«Территории, которые оккупированы, уже не Украина, потому что представителей не будет», — сказал он.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов отметил, что новые регионы будут полностью интегрированы в российскую систему межбюджетных отношений и в общее правовое пространство в 2024 году.

Президент России Владимир Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом по интеграции в Россию.

Также Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.