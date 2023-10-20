Трампу пригрозили тюрьмой

Судья по делу бывшего президента США Дональда Трампа о мошенничестве Артур Энгорон пригрозил экс-главе тюрьмой из-за нарушения им постановления о неразглашении. Об этом сообщает NBC News.

«Судья, председательствующий на процессе по делу Трампа о мошенничестве на сумму 250 миллионов долларов в Нью-Йорке, в пятницу поднял вопрос о возможности заключения бывшего президента в тюрьму после невыполнения им приказа удалить пост в социальных сетях, оскорбляющего клерка судьи», — говорится в тексте.

Энгорон назвал данный пост «неправдивым и пренебрежительным». По его словам, он потребовал от Трампа удалить его и тот согласился, однако в итоге не сделал этого.

«Это вопиющее нарушение запрета на разглашение информации. Я ясно дал понять, что несоблюдение этого требования приведет к серьезным санкциям», — добавил судья.

Он отметил, что пост оставался на сайте кампании Трампа 2024 года в течение 17 дней и был удален только после того, как суд отправил ему электронное письмо.