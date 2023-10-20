Президент Чехии: встреча Орбана с Путиным рушит единство Европы

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его встречу с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе в Китае. Об этом сообщает The Guardian.

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По мнению Павела, президент России Владимир Путин якобы встречается с европейскими лидерами только затем, чтобы «разрушить единство Европы и всего демократического мира». Европейцы не должны поддаваться такой тактике, подчеркнул он.

Чешский лидер считает, что Путин не хочет говорить о достижении мира на Украине во время подобных мероприятий. Мира можно достичь без каких-либо переговоров, если Россия просто покинет территорию Украины, сообщил Петр Павел.

Ранее союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности и осудили венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его встречу с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе.

Послы стран — членов альянса созвали встречу в Будапеште, «чтобы обсудить проблемы, возникшие после встречи Орбана с Путиным в Пекине 17 октября».

До этого посольство США в Венгрии опубликовало заявление, в котором выразило обеспокоенность отношениями Будапешта с Москвой.