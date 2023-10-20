В США заявили о почти закончившихся средствах для Украины

"Что касается Украины, то, для начала, запрос не уточняет конкретно, какие системы вооружений будут поставлены", - сказал советник американского лидера. Тем не менее, напомнил он, США "добавляли с течением времени новые оружейные системы" к поставляемым Киеву. "Так что этот дополнительный запрос [на начавшийся в США 2024 финансовый год] не содержит конкретного ответа на вопрос о том, какие оружейные системы будут поставляться Украине в плане дополнительного потенциала, который ранее не предоставлялся. Однако мы будем находиться в тесном контакте с Конгрессом и консультироваться с ним, как мы всегда делаем, если мы действительно передадим новые средства Украине", - отметил представитель Белого дома.