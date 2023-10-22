Журналист Натали Моррис: "Звезда Зеленского" упала всего за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на то, что западные политики и пресса стали меньше уделять ему внимания. Об этом заявила американский журналист Натали Моррис в эфире YouTube-канала Redacted.

Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше, иронично отметила Моррис. По ее словам, самовлюбленному человеку должно быть очень обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию "Оскара".