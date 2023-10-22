Журналист Натали Моррис: "Звезда Зеленского" упала всего за неделю
Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на то, что западные политики и пресса стали меньше уделять ему внимания. Об этом заявила американский журналист Натали Моррис в эфире YouTube-канала Redacted.
Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше, иронично отметила Моррис. По ее словам, самовлюбленному человеку должно быть очень обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию "Оскара".
"Эй, ребята, я ведь тот самый популярный парень в зеленой футболке, какого черта?" - высмеяла журналист украинского президента, добавив, что его статус медийного баловня оказался весьма скоротечным.
Моррис добавила, что Зеленский, пытаясь привлечь к себе внимание западных СМИ, идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран, а также обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения, передает РИА Новости.
"Звезда Зеленского" упала всего за неделю, подчеркнула журналист.