Трампа оштрафовали на $5 тысяч за фотографию

Бывший президент США Дональд Трамп был оштрафован на 5000 долларов в пятницу. Это произошло после того, как его пренебрежительная публикация в социальных сетях о сотруднике суда в деле о мошенничестве в Нью-Йорке задержалась на веб-сайте его предвыборной кампании в течение нескольких недель после того, как судья приказал удалить ее.

Судья Артур Энгорон не стал обвинять Трампа в неуважении суду, но оставил за собой право сделать это, и, возможно, даже посадить в тюрьму лидера республиканской партии 2024 года, если он снова нарушит ограниченный приказ о неразглашении информации, запрещающий участникам дела личные нападки на сотрудников суда, сообщает Associated Press.

Энгорон заявил в письменном постановлении, что что он оштрафовал Трампа только на номинальную сумму, потому что это было "первое нарушение", а адвокаты Трампа заявили, что сохранение сообщения на сайте было непреднамеренным. Энгорон, однако, заявил, что в конечном итоге ответственность ложится на Трампа, даже если кто-то из его предвыборного штаба не смог удалить оскорбительный пост. Он дал Трампу 10 дней на выплату штрафа.