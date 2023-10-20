Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке поощряемым Западом безумием
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, которое поощряют страны Запада.
«Наш регион должен быть спасён от этого безумия, поощряемого западными странами и легитимизируемого западными СМИ», — приводит РИА Новости слова Эрдогана в соцсети X.
Он призвал все международные организации поддержать инициативы по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа.
Ранее Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН, который не принял российский проект резолюции по прекращению огня на Ближнем Востоке, в очередной раз не выполнил свои обязанности.