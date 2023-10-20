Трюдо выступил за мирное сосуществование Израиля и Палестины

"Канада по-прежнему твердо и непоколебимо привержена решению [палестино-израильской] проблемы путем [сосуществования] двух государств. Миру и региону нужно мирное, безопасное, процветающее и жизнеспособное государство Палестина наряду с мирным, процветающим, демократическим и безопасным Израилем, - сказал он, отвечая на вопрос о том, что Оттава намерена делать после того, как Израиль завершит свою военную операцию в Газе. - Это то, к чему мы всегда призывали, и будем продолжать над этим работать".