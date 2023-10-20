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Politico: Израиль раскритиковал Грету Тунберг за поддержку палестинцев

Армия Израиля раскритиковала Грету Тунберг за поддержку Палестины в соцсетях.

Израиль раскритиковал Грету Тунберг за поддержку палестинцев
© globallookpress.com

Шведская экоактивистка призывала к немедленному прекращению огня и свободе для палестинцев. Тунберг опубликовала фотографию, на которой она и еще несколько молодых людей держат плакаты с лозунгами в поддержку палестинского народа.

Представитель ЦАХАЛ Арье Шаруз Шаликар заявил в комментарии Politico, что Грета замалчивает террористические акты палестинцев, или ХАМАС и не упоминает о жертвах среди израильтян.

Он назвал тех, кто поддерживает такую позицию, сторонниками терроризма.