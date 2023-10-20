Следствие по делу о ЧП на Balticconnector заинтересовало одно судно

Финляндия изучит роль судна Newnew White Bear в ЧП на Balticconnector
Полиция Финляндии заявила, что во время выяснения обстоятельств аварии на газопроводе Balticconnector, следователи сосредоточатся на роли судна Newnew White Bear. Об этом сказано на официальном сайте финской полиции.
«Полицейское расследование в настоящее время сосредоточено на выяснении причастности судна», — говорится в сообщении полиции Финляндии.
При этом комиссар полиции Ристо Лохи подчеркнул, что следователи намерены сотрудничать с китайскими властями.
«Мы будем сотрудничать с китайскими властями, чтобы выяснить возможную причастность корабля, а также у нас есть контактное лицо финской полиции в Китае, которое займется этим вопросом на месте», — заявил он.
Напомним, что 8 октября на газопроводе между Финляндией и Эстонией обнаружили возможную утечку. Позже президент Финляндии заявил, что газопровод мог быть повреждён из-за внешнего воздействия. 17 октября появилась информация, что к повреждению Balticconnector могло быть причастно китайское судно Newnew White Bear.