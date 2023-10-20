Финляндия заявила о контакте с РФ и Китаем по расследованию Balticconnector

Финляндия связалась с Россией и Китаем по дипломатическим каналам по вопросу расследования повреждения трубопровода Balticconnector. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) страны, сообщает Reuters.

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8 октября был поврежден газопровод, соединяющий Финляндию и Эстонию. По мнению финского правительства, это могло быть преднамеренной диверсией.

МИД Финляндии связался с Китаем, чтобы наладить контакт с судном New Polar Bear, которое может быть причастно к повреждению трубопровода. Финляндия также связалась с МИД России, заявив «о серьезности дела» и начале расследования.