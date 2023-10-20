Байден просит у конгресса согласовать $14,3 млрд для помощи Израилю
Президент США Джо Байден попросил конгресс согласовать выделение $14,3 млрд для оказания помощи Израилю.
В пояснении к запросу президента указано, что американская сторона сделает всё для обеспечения израильского правительства всем необходимым.
Отмечается, что помощь поможет Израилю защитить себя.
Ранее Джо Байден в своём выступлении назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.