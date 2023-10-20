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Байден просит у конгресса согласовать $14,3 млрд для помощи Израилю

Президент США Джо Байден попросил конгресс согласовать выделение $14,3 млрд для оказания помощи Израилю.

Байден просит у конгресса согласовать $14,3 млрд для помощи Израилю
© RT на русском

В пояснении к запросу президента указано, что американская сторона сделает всё для обеспечения израильского правительства всем необходимым.

Отмечается, что помощь поможет Израилю защитить себя.

Ранее Джо Байден в своём выступлении назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.