«На дне моря был обнаружен комок новослоистого грунта, в котором, видимо, находится какой-то очень тяжёлый предмет. Сейчас мы выясняем, что это за объект и связан ли он с повреждением трубы», — сказал комиссар полиции Ристо Лохи.