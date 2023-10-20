Премьер Италии рассталась с партнером после скандала с его участием

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони рассталась со своим партнером — журналистом Андреа Джамбруно — после скандала, связанного с его сексистскими комментариями в адрес коллеги-женщины. Об этом сообщает The Guardian .

«Мои отношения с Андреа Джамбруно, которые длились почти десять лет, заканчиваются здесь», — написала Мелони через два дня после скандала с его участием.

Говоря о разрыве, Мелони также поблагодарила журналиста «за прекрасные годы, проведенные вместе, трудности, через которые они прошли» и за самое важное в ее жизни — семилетнюю дочь Джиневру.

Скандал с Джамбруно разразился после показа внеэфирных записей, на которых журналист во время ток-шоу Diario Del Giorno сделал несколько непристойных комментариев в адрес коллеги-женщины. В частности, он задавался вопросом, почему раньше не встречался с ней, и предлагал взять еще одного ведущего, чтобы «устроить секс втроем или даже вчетвером».