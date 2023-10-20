Инцидент с газопроводом Balticconnector в Эстонии назвали атакой на НАТО

Действия по повреждению газопровода Balticconnector, который связывает Финляндию и Эстонию, можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью журналу Foreign Policy.

«Это не экологическая авария», - подчеркнул эстонский министр.

По его словам, вопрос о том, что является атакой на инфраструктуру НАТО, ранее поднимал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в связи со взрывами на «Северных потоках».