Правительство Украины отменило запланированную перепись населения

В июле 2022 года украинский парламент принял закон о проведении переписи населения не реже одного раза в 10 лет. Единственная после 1991 года перепись прошла в 2001 году. Очередная перепись ожидалась в 2016 году, однако в декабре 2015 года правительство перенесло ее на 2020 год, но и тогда она не состоялась и была перенесена на 2023-й. По состоянию на 1 января 1993 года украинцев было 52 млн. По данным переписи 2001 года, в стране проживали 48 457 000 человек. В соответствии с оценками Национальной академии наук на 2021 год население Украины составляло около 38 млн человек. При этом численность населения постоянно сокращалась из-за эмиграции и превышения смертности над рождаемостью.