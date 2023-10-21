Президент Египта объяснил закрытие КПП на границе с сектором Газа

Египет никогда не закрывал контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с сектором Газа по своей воле. Меры были предприняты из-за бомбардировки Израиля. Так закрытие КПП объяснил президент арабской страны Абдель Фаттах ас-Сиси, передает ТАСС.

21 октября Египет открыл пропускной пункт «Рафах» для доставки гуманитарной помощи. Сразу после открытия в сектор Газа въехали первые грузовики с гумпомощью для жителей анклава. Уточнялось, что на границе скопилось около 200 грузовиков. Однако КПП закрыли после проезда 20 грузовиков.

«Египет ни в какой момент не закрывал контрольно-пропускной пункт "Рафах", но израильские бомбардировки помешали его стабильной работе», — сказал египетский президент, добавив, что Каир готов «обеспечить устойчивую эксплуатацию наземного перехода».