Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия практически полностью уничтожила технику украинских вооруженных сил. ВС РФ наступают, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают, рассказал бывший военный в интервью U.S. Tour of Duty.

© Газета.Ru

По его словам, Россия обладает большим количеством техники, а у Украины ее практически не осталось, так как "ее уничтожили".

Также, считает Риттер, западные средства массовой информации врут о происходящем на фронте.

"Русские выигрывают, однажды вы проснетесь и увидите российский флаг над Киевом", — сказал он.

При этом люди, которые получали информацию от западных СМИ, будут недоумевать, так как считали, что "Россия же каждый день проигрывала", подчеркнул экс-разведчик.