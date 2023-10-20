В Грузии назвали вступление в ЕС и НАТО приоритетами внешней политики

Глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что приоритетом внешней политики Тбилиси является вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Его слова приводит телеканал Imedi.

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«Мы заявили, что приоритетом внешней политики Грузии является вступление в Евросоюз и НАТО, хотя это не означает, что это единственный приоритет», — сказал Самхарадзе.

Он также заявил о необходимости «консолидации международных усилий» в интересах Грузии, а также «развития партнерства с различными регионами».

По его словам, многовекторность не означает отказа от вступления в Евросоюз и НАТО.

Ранее председатель комитета по обороне грузинского парламента Ираклий Берая заявил, что партнеры Тбилиси в Североатлантическом альянсе поддерживают курс республики на вступление в блок.