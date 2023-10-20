Посол РФ: Число погибших в Израиле россиян возросло до 20
Число погибших граждан России в Израиле после обострения ситуации на Ближнем Востоке увеличилось до 20. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
"На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации, все они также имеют гражданство Израиля", - цитирует ТАСС дипломата.
По его словам, в списке пропавших без вести, по подтвержденным данным, продолжают числиться семь россиян, еще два гражданина РФ находятся в заложниках в секторе Газа.
Ранее Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендовало россиянам не посещать Израиль, палестинские территории, Ливан и Иорданию. "Обстановка на Ближнем Востоке накаляется, - указали в ведомстве. - Продолжаются обстрелы территории Израиля, ракетно-бомбовые удары по северным и другим районам сектора Газа, вооруженные инциденты в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем".
При этом в МИД отметили, что растет число жертв и раненых, а по всему миру проходят массовые протестные акции.
"В связи с этим настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории, - подчеркнули на Смоленской площади. - При перемещениях по указанным странам - соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности, избегать районов столкновений и риска, следить за рекомендациями местных властей, а также сообщениями российских заграничных представительств".