Посол РФ: Число погибших в Израиле россиян возросло до 20

Число погибших граждан России в Израиле после обострения ситуации на Ближнем Востоке увеличилось до 20. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

"На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации, все они также имеют гражданство Израиля", - цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, в списке пропавших без вести, по подтвержденным данным, продолжают числиться семь россиян, еще два гражданина РФ находятся в заложниках в секторе Газа.

Ранее Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендовало россиянам не посещать Израиль, палестинские территории, Ливан и Иорданию. "Обстановка на Ближнем Востоке накаляется, - указали в ведомстве. - Продолжаются обстрелы территории Израиля, ракетно-бомбовые удары по северным и другим районам сектора Газа, вооруженные инциденты в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем".

При этом в МИД отметили, что растет число жертв и раненых, а по всему миру проходят массовые протестные акции.