Мальта анонсировала международную встречу по Украине

Международная встреча по Украине, на которой планируется обсуждение «формулы мира» состоится в конце октября на Мальте. Об этом со ссылкой на заявлении МИД республики пишет ТАСС.

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«Мальта проведет международную встречу по Украине 28-29 октября», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Мальты отметили, что переговоры станут «продолжением июньской встречи в Копенгагене и августовской встречи в Джидде».

Двухдневные консультации по мирному урегулированию ситуации на Украине прошли в Саудовской Аравии 5-6 августа. На конференцию были приглашены представители США, Китая, Индонезии, Индии, Мексики и ряда других стран. Россия приглашения не получила. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи заявил, что в Джидде возникли разногласия «по формуле мира», которую ранее предложил Киев.