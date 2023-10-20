Израиль не намерен заводить дела на ответственных за атаку ХАМАС до конца боевых действий

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Израиль не станет заводить дела на официальных лиц, ответственных за вторжение ХАМАС, до окончания боевых действий. Об этом заявил ТАСС израильский посол в РФ Александр Бен Цви.

"Некоторые официальные лица приняли ответственность за то, что произошло. Что будет дальше - будет после окончания военных действий. Обычно у нас создается комиссия по расследованию, там решается, какая на кого ложится ответственность и какого вида. До момента, пока военные действия не закончатся, вряд ли мы будем этим заниматься", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что в данном случае речь идет "не о вине, а об ответственности" соответствующих официальных лиц, и пояснил, что в случае их преследования в настоящий момент могло бы возникнуть "непонимание, даже беспорядок". "Все силы сейчас должны сконцентрироваться на реализации тех планов, которые [Израиль] поставил перед собой", - пояснил Александр Бен Цви.