Судя по тенденциям, операция начнется в ближайшие дни. Об этом в своих выступлениях говорили как премьер-министр Израиля, так и министр обороны страны. Напомню, что вчера Йоав Галлант прибыл в войска на границе с Газой и фактически поднимал боевой дух солдат. Из его речи следовало, что операция вот-вот начнется. Исходя из тех целей, которые озвучивает израильское руководство, можно предположить, что начнется как минимум операция в северной части сектора Газа. На ее первом этапе израильские силы, видимо, попытаются нанести максимальный ущерб инфраструктуре ХАМАС - будут взрывать имеющиеся там подземные тоннели. И здесь возникает вопрос, насколько у израильского руководства есть представление о том, что ждет военных в секторе. Там плотная жилая застройка, там много подземных тоннелей, укрепрайонов - ХАМАС очень долго готовился. Если у Израиля есть соответствующие данные - это один вариант, если их нет - другой. Поэтому, с одной стороны, израильская армия по-прежнему крайне сильна, с другой стороны, такая операция явно не станет для нее легкой прогулкой.

Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку