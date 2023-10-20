«Не станет легкой прогулкой». Эксперт оценил перспективы операции Израиля в Газе
Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в Разговоре с Рамблером высказался о перспективах наземной операции Израиля в секторе Газа. По словам специалиста, на ее первом этапе целю израильских военных станет инфраструктура ХАМАС.
Судя по тенденциям, операция начнется в ближайшие дни. Об этом в своих выступлениях говорили как премьер-министр Израиля, так и министр обороны страны. Напомню, что вчера Йоав Галлант прибыл в войска на границе с Газой и фактически поднимал боевой дух солдат. Из его речи следовало, что операция вот-вот начнется. Исходя из тех целей, которые озвучивает израильское руководство, можно предположить, что начнется как минимум операция в северной части сектора Газа. На ее первом этапе израильские силы, видимо, попытаются нанести максимальный ущерб инфраструктуре ХАМАС - будут взрывать имеющиеся там подземные тоннели. И здесь возникает вопрос, насколько у израильского руководства есть представление о том, что ждет военных в секторе. Там плотная жилая застройка, там много подземных тоннелей, укрепрайонов - ХАМАС очень долго готовился. Если у Израиля есть соответствующие данные - это один вариант, если их нет - другой. Поэтому, с одной стороны, израильская армия по-прежнему крайне сильна, с другой стороны, такая операция явно не станет для нее легкой прогулкой.Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку
Специалист вместе с тем ответил на вопрос о влиянии представителей Вашингтона на военные планы Иерусалима. Согласно данным Bloomberg, США ранее указали Израилю на необходимость сдвинуть сроки начала и окончания операции.
"Судя по всему, как минимум до приезда [президента США Джо] Байдена в Израиль Вашингтон просил Иерусалим, чтобы наземной операции не было. Сейчас, исходя из косвенных моментов, можно предположить, что Вашингтон дал Израилю возможность действовать по своему усмотрению. Понято, что влияние Вашингтона все равно будет, поскольку на данный момент Израиль и США являются союзниками. Администрация Байдена, скорее всего, так или иначе будет давить на [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху при принятии решений. Но если говорить про наземную операцию, то соответствующие планы многократно озвучивались самим израильским руководством. Судя по опросам, ее на сегодняшний день поддерживают в израильском обществе. Так что готовность к такой операции - это некий консенсус, который есть и в израильских элитах, и в израильском обществе", — отметил эксперт.
В Израиле было мобилизовано больше резервистов, чем требуется для проведения наземной операции в секторе Газа, подчеркнул Каргин.
"Количество мобилизованных рассчитано на то, что, возможно, будет обострение на севере страны - с Ливаном, с "Хезболлой". Кроме того, могут быть серьезные беспорядки на Западном берегу реки Иордан. Так что количество мобилизованных рассчитано не только на сектор Газа. Другое дело, что Израиль не может долго держать большое число людей, изъятых из экономики. То есть экономическая ситуация может не позволить Израилю воевать долго - максимум пару месяцев. Операция в любом случае будет разворачиваться сейчас", - заявил политолог.
Каргин допустил, что наземная операция Израиля в секторе Газа послужит триггером для участия в конфликте ливанского движения "Хезболла".
"Да, в "Хезболле" заявляли об этом много раз. При этом нужно отметить, что до сих пор "Хезболла" реально не вмешалась в конфликт. Были обстрелы, был обмен минометным огнем, но говорить о серьезных боевых действиях между Израилем и "Хезболлой" сейчас не приходится. А "Хезболла" - это сила намного больше, чем ХАМАС. Это сотни тысяч бойцов, это, как заявляется, сотни тысяч ракет.<...> Вмешательство "Хезболлы" может произойти, но это отнюдь не обязательный сценарий развития событий, поскольку между "Хезболлой" и ХАМАС есть множество противоречий. И вообще "Хезболла" - это шииты, а ХАМАС - это сунниты. За ними зачастую стоят разные силы, которые конкурируют друг с другом, поэтому это не единый фронт", — отметил эксперт, подчеркнув, что вероятность участия "Хезболлы" в конфликте увеличится в том случае, если армия Израиля "увязнет" в Газе и будет нести большие потери.
Ранее СМИ сообщили об аресте израильскими военными одного из основателей ХАМАС.