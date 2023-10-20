Норвегия предложила украинцам выплаты за возвращение домой

В Директорате по делам иностранцев (UDI) Норвегии заявили, что украинцы, которые решат добровольно вернуться на родину, смогут получить от норвежских властей 17 500 крон (около 154 тысяч рублей). Об этом сообщается на сайте UDI.

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Воспользоваться выплатой смогут украинцы, которым была предоставлена коллективная защита или вид на жительство по веским гуманитарным соображениям (а также члены семьи людей из этих групп).

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Подходящие под требования беженцы смогут получить 17 500 норвежских крон наличными. Средства призваны помочь им «вернуться домой и обосноваться на Украине».

Для получения выплаты необходимо заполнить «Заявление на финансовую помощь для добровольного возвращения на родину». К заявлению нужно приложить описание планируемого маршрута возвращения на Украину (виды транспорта и конечный пункт назначения), копии билетов (самолет/поезд/автобус/другой транспорт) как минимум за шестнадцать недель до отъезда. Билеты должны демонстрировать, что транспорт, которым воспользуется украинец, доставит его «как можно ближе к конечному пункту назначения».

Также выплатой могут воспользоваться украинцы, которые решат вернуться в страну на личном авто.

В UDI предупредили, что украинцы, получившие вид на жительство по беженству, могут потерять статус беженца, если добровольно вернуться в свою страну и будут там жить.

Если воспользовавшийся программой украинец снова приедет в Норвегию, ему придется вернуть полную сумму выплаты или ее часть. Сумма, которую потребуется вернуть, будет зависеть от того, как долго бывший беженец оставался на Украине (если человек приедет в Норвегию после 24 месяцев на Украине и более, платить ничего не придется).

Ранее власти Швейцарии разработали предварительную стратегию, призванную помочь украинским беженцам в возвращении домой. Стратегия предполагает, что беженцы начнут возвращаться на Украину в 2024-2025 годах.