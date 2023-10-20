Газопровод Balticconnector, который связывает Финляндию и Эстонию , был поврежден извне, такие действия можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО . Соответствующее заявление сделал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

"Это не экологическая авария. <...> Это можно рассматривать как атаку на инфраструктуру НАТО", - привел журнал Foreign Policy слова министра, который на неделе посетил Вашингтон с официальным визитом.

Вопрос о том, что является атакой на инфраструктуру НАТО, ранее поднимал генсек альянса Йенс Столтенберг в связи со взрывами на "Северных потоках". Столтенберг отмечал, что НАТО должна решить, приведет ли атака, например на подводные кабели, к срабатыванию пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне альянса.