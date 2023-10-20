Зеленская выставила Google требование дерусифицироваться

В ходе встречи с представителями Google в Киеве , супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выразила ряд пожеланий, относящихся к работе компании в украинском информационном пространстве. Среди требований числится «дерусификация» поисковой выдачи.

Там добавили. что Елена Зеленская выразила желание видеть Крым на картах Google Maps как территорию Украины, в то время как в настоящее время он отображается как часть России для пользователей из РФ.