Розовое апокалиптическое небо напугало британцев

Как пишут местные СМИ, загадочное явление ранним утром наблюдали жители города Танет. Люди начали публиковать фотографии розового неба в соцсетях и делиться своими догадками, почему оно такого цвета.

Впрочем, оказалось, что источником розового света были огни с крупного промышленного завода по сельскому хозяйству и растениеводству, расположенному за чертой города.