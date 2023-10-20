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Жителей британского города напугало «апокалиптическое» розовое небо

Жителей британского города напугало «апокалиптическое» розовое небо, пишет Daily Star.

Розовое апокалиптическое небо напугало британцев
© Steve Barnes/X

Как пишут местные СМИ, загадочное явление ранним утром наблюдали жители города Танет. Люди начали публиковать фотографии розового неба в соцсетях и делиться своими догадками, почему оно такого цвета.

«Я думал, что начался конец света», — написал одни из комментаторов.

Впрочем, оказалось, что источником розового света были огни с крупного промышленного завода по сельскому хозяйству и растениеводству, расположенному за чертой города.

«Мы используем розовые светодиодные лампы, они имеют гораздо более низкие уровни выбросов по сравнению с другими типами ламп для выращивания растений», — говорится в заявлении предприятия.

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