Reuters: президент Палестины Аббас примет участие в саммите в Каире 21 октября

Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в саммите в Каире 21 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Саммит проводится по инициативе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем примут участие лидеры Греции, Италии, Кипра, Турции, а также большинства арабских государств и ООН. Предполагается, что на саммите будут обсуждаться пути решения палестинского вопроса и перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Новость дополняется.