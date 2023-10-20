Байден проведет переговоры с лидерами ЕС по ситуации на Украине и Ближнем Востоке

Также в повестке встречи значатся сотрудничество в сфере современных и критически важных технологий, включая цифровую инфраструктуру и искусственный интеллект. Кроме этого, стороны обсудят вопросы торговой политики.

Ранее Джо Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах. В МИД России в ответ обвинили США в обмане под прикрытием «несуществующих ценностей».