Западные СМИ отреагировали на обращение Байдена к нации

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации попытался убедить американцев, что необходимо потратить миллиарды долларов на поддержку Израиля и Украины. Об этом пишут западные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по территории Израиля, зашло в приграничные города и захватило заложников. В ответ на эти действия власти Израиля заявили о переходе страны в состояние войны, а израильские военные начали наносить ракетно-бомбовые удары по сектору Газа.

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США пообещали поддержку Израилю. В Средиземноморье были направлены два авианосца США с морпехами на борту, десантный корабль с экспедиционной группой, ряд других военных судов. По мнению экспертов, в регионе постепенно собирается очень мощное соединение, способное решать различные как тактические, так и стратегические задачи.

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США обратился 19 октября к нации. По данным западных СМИ, в своем выступлении он назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией».

«Она принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении поколений, поможет нам уберечь войска от опасности, поможет построить мир, который будет более безопасным, мирным и процветающим для наших детей и внуков», - цитирует речь Байдена ABC News.

При этом издание отмечает, что в своем выступлении президент не назвал конкретных цифр, которые США придется потратить на такие «инвестиции». Однако источники издания сообщили, что Белый дом может запросить около 100 миллиардов долларов, «включая колоссальные 60 миллиардов долларов для Украины».

«Проект по оказанию помощи также будет включать 10 миллиардов долларов для Израиля, а также деньги для решения проблем на границе между США и Мексикой — вероятно, это уступка к консерваторам, которые выразили свое несогласие с направлением дополнительной помощи Украине», — говорится в статье.

Журналисты Reuters пришли к выводу, что Байден в своей речи попытался связать в сознании американцев украинский конфликт и войну Израиля и ХАМАС, «утверждая, что только участие США может предотвратить глобальный хаос».

Также президент США постарался убедить общество продолжать тратить деньги на Украину, которая с 2022 года «поглотила» миллиарды долларов.

В свою очередь The Guardian обращает внимание на то, что с жесткой критикой Джо Байдена выступил экс-президент США республиканец Дональд Трамп, который, вероятно станет основным соперником нынешнего американского лидера на предстоящих выборах.

Трамп отметил, что Америка все ближе к Третьей мировой войне, назвав Байден «поджигателем, обещающий спасти американцев».

«Европа и Ближний Восток пылают из-за неудавшегося президентства Кривого Джо Байдена. Его авторитет подорван, и наши враги и союзники считают президента жалкой пародией», — заявил он.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию и начаты масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международной конвенцией.