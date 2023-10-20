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Kan: Израиль утвердил правила, позволяющие закрыть бюро Al Jazeera в стране

Правительство Израиля утвердило правила, которые позволят закрыть бюро катарского телеканала Al Jazeera. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan, передает ТАСС.

Израиль закроет бюро катарского телеканала Al Jazeera
© Газета.Ru

Служба разведки Израиля «Моссад», по данным Kan, 16 октября поддержала предложение министра связи Шломо Каръи закрыть в стране бюро телеканала.

Al Jazeera — международная новостная телевизионная сеть на арабском языке в Катаре. Радиовещательная корпорация базируется в Дохе. С обострения палестино-израильского конфликта Al Jazeera освещает происходящее в секторе Газа. Телеканал, в частности, провел расследование удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, после чего заявил, что не нашел никаких оснований для утверждения израильской армии о том, что удар по больнице был вызван неудачным запуском ракеты.

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