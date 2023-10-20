Израиль закроет бюро катарского телеканала Al Jazeera

Al Jazeera — международная новостная телевизионная сеть на арабском языке в Катаре. Радиовещательная корпорация базируется в Дохе. С обострения палестино-израильского конфликта Al Jazeera освещает происходящее в секторе Газа. Телеканал, в частности, провел расследование удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, после чего заявил, что не нашел никаких оснований для утверждения израильской армии о том, что удар по больнице был вызван неудачным запуском ракеты.