Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки и согласиться на четыре условия, чтобы прекратить военные действия в своей стране. Такое мнение выразило французское издание Front Populaire.

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По мнению автора статьи, возникший конфликт нельзя разрешить простой заморозкой, потребуются комплексные переговоры. Чтобы обеспечить мир на Украине, Зеленскому придется признать потерю территорий, отказаться от целей вступить в Евросоюз и НАТО, закрепить в конституции использование русского языка наравне с украинским, а также "пройти через ограниченную форму демилитаризации", добавил он.

Последнее, как говорится в публикации, Киев может компенсировать неким договором о взаимной обороне между Украиной с одной стороны и Польшей, Францией и Германией - с другой.