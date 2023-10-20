В распоряжении главы Украины Владимира Зеленского имеется четыре условия от России, выполнение которых поможет достичь мира в условиях снижения поддержки со стороны Запада. Об этом пишет издание Front Populaire.

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«Зеленскому придется согласиться на четыре условия, чтобы обеспечить мир в ситуации, когда поддержка Запада начинает угасать», — говорится в материале издания.

Там отметили, что первое условие предусматривает признание Киевом потери бывших территорий. Второе условие требует, чтобы Украина стала «нейтральной», отказавшись от стремления вступить в НАТО и ЕС.

Третье условие связано с закреплением равноправного использования русского языка вместе с украинским в конституции. И, наконец, Украина должна согласиться на ограниченную демилитаризацию, которая может быть компенсирована договором о взаимной обороне с Германией, Францией и Польшей, заключили в статье.

В контексте возможных мирных переговоров по Украине, глава министерства обороны Германии Борис Писториус подчеркнул важность компромиссов. Он привел пример Вестфальского соглашения 1648 года, где признание территориальных завоеваний стало результатом переговоров. Писториус подчеркнул необходимость терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности для достижения мира в настоящее время.