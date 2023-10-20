Kan: Аббас отказался от разговора с Байденом во время его визита в Израиль 18 октября
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас отказался проводить телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом 18 октября, когда президент США находился с визитом в Израиле, сообщают СМИ.
Телефонные переговоры пытались организовать представители администрации Байдена, однако Аббас просьбу американской стороны отклонил, передает ТАСС со ссылкой на израильское государственное радио Kan.
Напомним, ранее Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане по ситуации в секторе Газа с участием президента США, а также лидеров Египта и Палестины. В Европе это назвали «публичной пощечиной» Байдену.