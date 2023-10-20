В США заявили о провале политики Байдена в отношении Ирана

Заявления президента США Джо Байдена о привлечении Ирана к ответственности за его сотрудничество с Россией и поддержку ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября могут положить конец любым контактам с Тегераном. О провале иранской политики нынешнего американского лидера сообщает Newsweek.

© Lenta.ru

Отмечается, что Байден использовал самые жесткие высказывания в отношении Ирана во время обращения к нации, связав Тегеран с нападением ХАМАС, и пообещал, что США продолжат привлекать их к ответственности за это.

При этом в ходе предвыборной кампании 2020 года Байден заявлял, что «готов пойти по пути дипломатии, если Иран предпримет шаги, чтобы показать, что он тоже готов», однако слова политика во время обращения к нации свидетельствуют о провале такой политики.