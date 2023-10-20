СМИ сообщили об отказе Аббаса провести разговор с Байденом во время его визита в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с президентом США Джо Байденом во время визита американского лидера в Израиль 18 октября. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в административном центре Западного берега реки Иордан городе Рамалла, где расположена канцелярия палестинского лидера.