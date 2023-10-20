Участники акции протеста против действий израильской армии в секторе Газа подожгли здание посольства Израиля в столице Бахрейна Манаме. Об этом пишет газета Maariv.

По информации издания, протестующие пришли к посольству, неся в руках факелы, и подожгли здание дипломатической миссии.

При этом в посольстве никого не было, так как израильские дипломаты эвакуированы из-за массовых протестов в ряде мусульманских стран.

7 октября ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. В ответ израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны, а также о начале ответной операции против сектора Газа. К 19 октября количество жертв с обеих сторон превысило 4600 человек.

В разных странах мира, в том числе и в самом Израиле, проходят акции протеста против военных действий. Так, 18 октября полиция Израиля силой разогнала антивоенный митинг в Хайфе. А в США сотни демонстрантов, протестующих против войны на Ближнем Востоке, прорвались в Капитолий и потребовали прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, они заявили, что правительству следует прекратить военную помощь Израилю.