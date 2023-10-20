В Грузии разработан план на случай ядерной войны

В Грузии разработан специальный план на случай применения ядерного оружия в регионе. Об этом заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) страны Григол Лилуашвили, пишет «Коммерсант».

Такое заявление, по данным издания, он сделал после закрытых слушаний в парламенте.

«Нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому нам надо проводить осторожную и разумную политику», —заметил глава СГБ.

По словам Лилуашвили, каждое ведомство в случае ядерной войны должно действовать по определенному сценарию. Так, Министерством здравоохранения, с учетом опыта полученного в ходе пандемии COVID-19, уже прописан алгоритм медпомощи населению, а также подготовлен «список медикаментов», которые нужно будет распределить в Грузии.

При этом глава службы госбезопасности признал, что в случае прямого удара ядерным оружием по Грузии «укрытия не помогут».

Ранее власти КНДР раскритиковали прибытие боевой группы американского авианосца в Южную Корею, назвав это провокацией и пригрозив использовать ядерное оружие для самозащиты.