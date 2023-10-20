Депутат Европейского парламента от Румынии Эуджен Томак заявил о том, что Россия «представляет самую страшную угрозу» и попытается вмешаться в выборы в странах ЕС. Об этом со ссылкой на его письмо Еврокомиссии пишет RT.

Западные лидеры, в том числе и в США, постоянно выступают с обвинениями Москвы во вмешательстве в президентские и парламентские выборы во всех ключевых странах планеты. В частности, посольству России в Словакии пришлось опровергать обвинения о вмешательстве в парламентские выборы в республике, которые прошли 30 сентября. На них одержала победу «актиукраинская» партия Smer.

По мнению Эуджена Томака, Россия представляет «самую страшную угрозу». Он также не сомневается, что Москва сделает попытку вмешаться и в выборы в Европарламент, которые пройдут в 2024 году.

«С этой целью она будет выделять огромные суммы, используя манипуляцию в качестве оружия», — подчеркнул он в своем письме Еврокомиссии.

Депутат Европейского парламента от Румынии поинтересовался, как будут обеспечиваться «честные европейские выборы», так как вместе с избирательными кампаниями начнутся и «кампании по дезинформации».

«Планирует ли комиссия применять систему суровых санкций в отношении людей, продвигающих и распространяющих фейковые новости?» — спросил он.