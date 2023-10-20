Демонстранты подожгли здание посольства Израиля в столице Бахрейна

Протестующие против действий Израиля в секторе Газа подожгли здание израильского посольства в столице Бахрейна Манаме, информирует газета Maariv.

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«Толпа подожгла посольство Израиля в Бахрейне факелами», — говорится в публикации.

По данным газеты, на момент поджога в здании не было сотрудников посольства.

Ранее сотни протестующих собрались у здания Капитолия в Вашингтоне с требованием прекратить боевые действия в секторе Газа.

Акцию инициировала организация Jewish Voice for Peace.