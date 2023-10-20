Производитель мороженого заявил о готовности бросить вызов Байдену на праймериз

Конгрессмен-демократ Дин Филлипс, один из основателей компании по производству мороженого-джелато Talenti Gelato, дал понять коллегам по палате представителей, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, сообщает Politico.

По информации источников в конгрессе, на которые ссылается издание, Филлипс уже сказал некоторым коллегам о намерении баллотироваться. Еще один источник, беседовавший с Филлипсом, уточнил, что тот сказал «посмотрим», когда его прямо спросили об этом.

Издание отмечает, что Филлипс может самостоятельно финансировать большую часть своей избирательной кампании. Politico пишет, что Филлипсу придется поторопиться с решением, так как он уже пропустил крайний срок появления в избирательном бюллетене в Неваде, втором штате, выдвигающем свою кандидатуру на пост президента от демократов. Однако политик может сосредоточиться на Нью-Гэмпшире, где, как ожидается, пройдут собственные праймериз, уточняет СМИ. Хорошие результаты там не принесут Филлипсу большого количества делегатов, но могут стать серьезным затруднением для Байдена, отмечает Politico.