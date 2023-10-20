США обвинили в дезертирстве бежавшего в КНДР солдата Кинга
Солдата Трэвиса Кинга, бежавшего из США в КНДР и позже возвращенного обратно, обвинили по восьми пунктам. Об этом сообщило агентство Reuters.
В частности, военнослужащего обвинили в нападении на сослужицев, склонении к производству детской порнографии и дезертирстве.
Напомним, Кинга, ранее перешедшего на территорию Северной Кореи, передали представителям США, которые находились в Китае, 27 сентября. Он признал факт незаконного прибытия на территорию КНДР.